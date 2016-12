Genoa, Juric: "Raccattapalle scandalosi. Pellegri diventerà importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino: "Quando batti quindici angoli e sette-otto punizioni vicino l'area, ti aspetti qualcosa di più. L'esordio di Pellegri è un regalo per il nostro settore giovanile: voglio che lavori ancora così forte, ed entro due anni sarà un giocatore importante. Parliamo di una punta centrale, molto giovane. Si allenerà molto con noi. C'è stato un comportamento vergognoso dei raccattapalle: palloni che spariscono, e così via. Non va bene".