Genoa, nella tana della Juventus con una certezza in più

© foto di Federico Gaetano

Il Genoa è tornato. La sfida contro la Lazio di sabato scorso ha messo in risalto una squadra tornata a combattere. Il ritorno sulla panchina rossoblu di Ivan Juric ha dato la tanto attesa scossa nell'ambiente. Fin dalla vigilia sono arrivati soltanto messaggi positivi, con il tecnico croato che si è presentato in conferenza stampa insieme a capitan Burdisso e Rigoni per dimostrare quanto il gruppo sia unito e coeso verso l'obiettivo finale. Le aspettative non sono state tradite. La squadra di Simone Inzaghi ha tanta qualità specialmente in attacco ma un Grifone tosto, come vuole il suo mister, ha saputo tenerle botta. In un colpo solo i rossoblu hanno messo fine alla serie di quattro sconfitte consecutive ma soprattutto sono tornati a segnare con i propri attaccanti. Prima Simeone si è sbloccato dopo il pomeriggio di Firenze di gennaio scorso e poi Pandev è tornato a gonfiare la rete avversaria sotto una Nord in festa.

Il calendario però non è molto generoso con i liguri. Domenica sera c'è la Juventus schiacciasassi in questo campionato e che sarà reduce dalle fatiche di Coppa in quel di Barcellona. La difficoltà è sotto gli occhi di tutti, ma guai a partire battuti in partenza. Tutti hanno negli occhi la sfida di andata, il punto più alto della stagione del Genoa. Una partenza elettrizzante con un Cholito scatenato e autore di una doppietta, oltre ad aver propiziato l'autorete di Alex Sandro. Guardando in faccia la realtà, oltre che la classifica, sappiamo che le speranze di uscire indenni da un campo, lo Stadium, dove i bianconeri hanno collezionato solo vittorie fra campionato e Coppa Italia sono minime ma il Genoa non deve giocare la parte dello sparring partner. La situazione in classifica, visto anche il pareggio del Crotone a Torino, è rimasta invariata ma con una partita in meno da disputare. Provare a giocare con la mente libera e con la consapevolezza di aver poco da perdere.