Genoa, Palladino: "Gran rapporto con Juric: volevamo entusiasmare i tifosi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al ‘Ferraris’ finisce 2-2. Un punto a testa per Genoa e Lazio, che soffre parecchio. Alla fine a rimettere in ballo i biancocelesti è Luis Alberto che pareggia i conti al 92’. L'importante per i rossoblù era dare una risposta positiva davanti al pubblico di casa e l'hanno fatto. Queste le parole di un Palladino soddisfatto, subito dopo il triplice fischio ai microfoni di Mediaset Premium: “Era il nostro obiettivo entusiasmare i tifosi. Questo pubblico merita queste prestazioni, abbiamo dato il cuore oggi. Da qui alla fine saranno tutte finali per noi, meritiamo delle belle soddisfazioni. Con il mister c’è un ottimo rapporto, i primi sei mesi ha fatto un ottimo lavoro. Giocava un buon calcio il Genoa con lui ha vinto anche match importanti. Adesso abbiamo ripreso il nostro cammino che dev’essere così fino alla fine”. Su Pandev: “Sono davvero felice per il gol, merita queste soddisfazioni”.