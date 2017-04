Genoa, Pandev: "Ci abbiamo messo il cuore. Tutto chiarito con Juric"

© foto di Federico De Luca

A Radio Nostalgia, ha parlato Goran Pandev, autore del gol del momentaneo 2-1 contro la Lazio. "Certo, per me segnare è importante, ma viene prima la squadra. Bravo Strakosha e brava la Lazio allo scadere ma se giochiamo così la salvezza sarà tranquilla. Ci abbiamo messo il cuore, in settimana ci siamo guardati in faccia e chiariti con Juric".