Genoa, Perin lavora per il recupero ma l'ipotesi Lazio resta d'attualità

© foto di Federico Gaetano

Brucia la tappe Mattia Perin. Il portiere rossoblu prosegue il suo iter riabilitativo verso il recupero dopo il brutto infortunio subito contro la Roma dove si è rotto il legamento crociato anteriore sinistro. Il numero 1 originario di Latina è rientrato dalla capitale nei giorni scorsi rispettando in pieno la tabella di marcia. Resta un mistero però la sua riconferma all'ombra della Lanterna. Perin gode di molti estimatori alla Lazio che, prima del lungo stop, aveva chiesto informazioni su di lui. La situazione sembrava essere rientrata ma negli ultimi giorni il club ligure lo avrebbe nuovamente offerto alla società del presidente Lotito fino a proporre uno scambio con Federico Marchetti, anche lui ai box. Da Roma sponda biancoceleste hanno fatto sapere l'intenzione di voler puntare fortemente su Strakosha, che nelle ultime partite ha messo in mostra buone doti, ma la pista che porta a Perin non dovrebbe essere ancora chiusa.

Del resto tempo ce n'è e prima di pensare al mercato la squadra allenata da Juric deve conquistare i punti necessari per raggiungere la tranquillità. Dopo si potrà guardare alla prossima stagione provando ad imbastire trattative per acquisti e cessioni. La posizione dell'estremo difensore è dunque incerta anche se prima dell'infortunio, oltre appunto alla Lazio, erano tante le squadre che guardavano ad uno dei talenti, fra i portieri, più cristallini del calcio italiano. La sua grinta e la sua determinazione lo riporteranno sicuramente ai livelli altissimi a cui siamo abituati a vederlo. Mattia Perin è pronto a tornare a volare fra i pali. Resta da vedere se saranno quelli rossoblu del Genoa o quelli di una big, come appunto la Lazio.