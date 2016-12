Genoa, piccoli grifoni crescono: Pellegri è l'attaccante di domani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

15 anni, 9 mesi e 5 giorni. E' l'età di Pietro Pellegri che il 22 dicembre scorso ha fatto il suo debutto nel massimo campionato con la maglia del Genoa. L'attaccante rossoblu è risultato così il più giovane giocatore di sempre della Serie A superando il romanista Amadeo Amadei, in campo all'età di 15 anni, 9 mesi e 6 giorni. Classe 2001, Pellegri sta già stupendo tutti nel campionato Primavera collezionando 10 gettoni e gonfiando la rete in ben 4 occasioni. Un'ottima bocca da fuoco a disposizione per il futuro del Vecchio Grifone, ma il ragazzo, giustamente, deve crescere nella maniera giusta. Come ha giustamente detto nella conferenza stampa pre partita il tecnico Ivan Juric, il giovane ha le qualità per sfondare ma deve effettuare il percorso formativo necessario per diventare un campione

Prima di lui un altro illustre giovane del mondo del calcio fece il suo esordio con la maglia del club più antico d'Italia. Facciamo riferimento a Stephan El Shaarawy che nel dicembre di otto anni fa debuttò all'età di 16 anni, 1 mese e 25 giorni. Sulle orme di Pellegri anche Moise Kean della Juventus, eccellente millenians che, dopo diverse panchine con la prima squadra e l'esordio in campionato contro il Pescara, giocò anche il suo primo spezzone in Champions League scendendo in campo a tre minuti dalla fine allo Stadium contro il Siviglia. Bei segnali delle società che fanno debuttare giovani validi nel nostro campionato. Il rischio da non correre è quello di non bruciare eccessivamente le tappe lasciando a questi ragazzi il tempo di maturare, crescere e correggere eventuali errori che sul terreno di gioco capiteranno. Intanto però il Genoa si preparare a lanciare un domani Pietro Pellegri nel calcio che conta. Il futuro dell'attacco rossoblu è in casa.