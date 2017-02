Genoa, Pinilla: "Vedo lo spirito giusto per affrontare la gara contro il Sassuolo"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni del sito ufficiale del Genoa, Mauricio Pinilla, parla della gara di domani contro il Sassuolo: "Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni con mister Juric, nello spogliatoio c’è la sensazione di poter fare una grande partita. Vedo lo spirito giusto per affrontare una gara rognosa e un organico di qualità come quello del Sassuolo - prosegue il centravanti – che ha recuperato pezzi importanti nell’ultimo periodo. Ci serve innescare la scintilla per creare allo stadio quel clima che gli avversari soffrono da matti. Siamo pronti a dare tutto per centrare l’unico risultato che vogliamo, con il proposito di rilanciarci e passare un’altra settimana serena come dopo il pareggio ottenuto a Firenze".