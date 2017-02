Genoa, Preziosi difende le sue scelte: "Non ci siamo indeboliti sul mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Telenord dove ha parlato anche del mercato del Grifone: "Le trattative hanno tempi precisi ma non c'è stata alcuna rivoluzione. Se si prendono gol come a Palermo e Crotone, non si possono dare colpe a me. La squadra non è stata indebolita. Dobbiamo venire fuori da questo momento: ci salveremo e ci togliermeo anche qualche soddisfazione".