Genoa, Preziosi: "Finora nessun compratore. Usciremo da questo momento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul Secolo XIX troviamo delle dichiarazioni del presidente del Genoa Enrico Preziosi che ha risposto ai tifosi che gli chiedevano di mettere in vendita la società: "Senza polemica, trovino un compratore che sia meglio di me. Finora non se n'è presentato nessuno. Vedo che si parla di misteriosi fondi, basta mettere in giro cretinate. Verremo fuori da questo momento difficile, ne sono sicuro".