Genoa riabbraccia Simeone Jr. Il Cholito si è finalmente sbloccato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci di mercato non sembrano aver fatto bene al Cholito Simeone. l'attaccante argentino era del resto arrivato come riserva di Pavoletti e nella prima parte di stagione aveva stupito tutti per l'immediato adattamento al calcio italiano. 10 reti segnate fino al 29 gennaio che lo hanno portato al centro dell'attenzione non solo dei club italiani, ma anche internazionali. Il Villarreal ha tentato Preziosi, il Siviglia l'ha tenuto d'occhio. La cessione di Pavoletti al Napoli ha promosso il giovane Giovanni a titolare indiscusso del Genoa, una responsabilità che si è rivelata forse più grande del previsto. Il blackout lungo quasi tre mesi, con il giocatore non certo aiutato da una squadra in caduta libera. Il ritorno di Juric è stata la miglior medicina e con la Lazio Simeone si è sbloccato. Le ultime sei partite serviranno per migliorare il suo score, per il mercato invece c'è tempo.