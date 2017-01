Genoa, Rincon saluta gli ex compagni: "Vi ricorderò per sempre"

© foto di Marco Spadavecchia

Tomas Rincon, ex centrocampista del Genoa, ha voluto ringraziare il suo ex club attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram: "Vorrei ringraziare tutti i genoani per l'affetto che mi avete dimostrato in questo tempo, grazie anche al Presidente, alla società, a Mr Gasperini e il suo staff e a MrJuric e il suo staff, naturalmente anche a tutti i miei ex compagni, senza di voi questo non sarebbe stato possibile. Vi abbraccio vi salutò e vi ricorderò sempre. @genoacfcofficial".