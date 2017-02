Genoa-Sassuolo, gara a forte rischio rinvio per maltempo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Genoa-Sassuolo a forte rischio rinvio. La pioggia continua a scendere copiosa sul capoluogo ligure e secondo le previsioni non ha nessuna intenzione di fermarsi fino alle 20.00. Il pallone in alcune zone del terreno del Ferraris non rimbalza. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione ufficiale.