Genoa, serve la scossa. La vittoria manca dal 2016

© foto di Federico Gaetano

Mai vincenti nel nuovo anno, sempre sconfitti tra 22 gennaio e 15 dicembre. E' un periodo durissimo quello che sta vivendo in campo il Genoa, ma il mercato non c'entra. La crisi è iniziata ben prima l'inizio delle trattative e le voci su Pavoletti e Rincon: a dicembre il Grifone ha alzato le ali solo una volta, nel recupero casalingo contro la Fiorentina, ottenendo l'unico altro punto nel pari senza reti contro il Chievo Verona.

L'assenza del venezuelano è certamente pesante, paradossalmente meno di quella del chiacchieratissimo centravanti passato al Napoli, perché ben sostituito da Simeone al centro dell'attacco. La grinta dell'ex mediano avrebbe fatto comodissimo a Juric in questo momento, specie alle porte di una sfida impossibile come quella del San Paolo. Una sfida in cui sarà difficile cogliere i primi tre punti del 2016, ma da cui tutti si aspettano un Genoa profondamente diverso.