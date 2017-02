Genoa, tattica e partitelle in vista del Napoli. Domani la rifinitura

© foto di Federico De Luca

A due giorni dalla sfida contro il Napoli il Genoa è sceso in campo a Pegli per continuare la preparazione. La giornata della squadra è iniziata in sala video e si è poi spostata sul terreno di gioco del ‘Signorini’ per un allenamento improntato su tattiche, schemi e partitelle. Il programma di avvicinamento alla partita proseguirà domani, giovedì, con una sessione al mattino a porte chiuse; nel pomeriggio è previsto il decollo per la Campania con un volo charter.