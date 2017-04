Genoa, Veloso: "La dirigenza non ha colpe. La responsabilità è nostra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miguel Veloso ai microfoni di Sky parla del momento attuale del Genoa, oggi pomeriggio impegnato contro la Lazio: "Dispiace che i tifosi siano arrabbiati col presidente e la società che non centra nulla. Siamo noi giocatori che andiamo in campo e dobbiamo prenderci la responsabilità. Ora dobbiamo giocare a calcio perché all'inizio abbiamo fatto anche bene e vuol dire che abbiamo qualità. Dobbiamo dare tutto in campo".