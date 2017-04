Giampaolo il buon seminatore. E la Samp pronta a raccogliere plusvalenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il contratto fino al 2020 firmato qualche settimana fa ha confermato la bontà del lavoro di Marco Giampaolo alla Sampdoria. Il tecnico di Bellinzona può proseguire il suo lavoro di semina in blucerchiato, dove dopo qualche alto e basso iniziale è riuscito a trovare una quadra, facendo convivere risultati e valorizzazione dei giovani, che in estate permetteranno ai doriani di ottenere delle importanti plusvalenze. Su tutti Torreira e Schick, che hanno stuzzicato le fantasie delle big. Ma non solo: Skriniar e Linetty hanno fatto vedere un bel potenziale, così come Praet. Un lavoro, quello di Giampaolo, apprezzato anche altrove ma che proseguirà ancora a Genova, cercando di far combaciare bel gioco e risultati economici.