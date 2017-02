Giampaolo su Cassano: "Il suo addio? Scelta programmatica del club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha commentato così l'addio di Antonio Cassano ai microfoni di Radio Uno: "L'ho portato in ritiro, dove si era presentato anche molto bene sul piano fisico. Ritenevo che entrasse male nel nostro piano di gioco e quindi avevo pensato anche di cambiare modulo. Avevo chiesto attaccanti con caratteristiche diverse proprio per questo motivo. Con me è stato esemplare, si è sempre comportato bene. Nelle scelte del club, in virtù del ringiovanimento e del cambiare rotta verso i giovani, questa è stata una scelta programmatica, già preventivata dal club".