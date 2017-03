Gli occhi della Juventus su Lione-Roma. Col mirino su Tolisso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una delle formazioni che negli anni recenti più d'ogni altra s'è intrecciata col mercato italiano. E domani sera gli occhi dei club di Serie A, ma chiaramente non solo, saranno nuovamente posati sullo Stade de Gerland. Su tutti quelli della Juventus, che vorrà vedere Corentin Tolisso alla prova Roma. Il centrocampista sarà l'interno destro del 4-3-3 di Bruno Genesio che sfiderà la formazione di Spalletti. Un undici che davanti ha un treuartista sopraffino come Mathieu Valbuena, una punta rapace ma mobile come Alexandre Lacazette e un giovane rampante e dal futuro garantito come Nabil Fekir. E se in difesa c'è l'ex obiettivo della Fiorentina, Emmanuel Mammana, a proposito di ex in difesa ma in panchina all'inizio ci sarà proprio Mapou Yanga-Mbiwa, meteora giallorossa. Però la Juventus monitorerà soprattutto Tolisso, oltre che lo stato di forma per l'attuale prima contendente per lo Scudetto. Chiaro, una partita non fa primavera, ma vedere il primo obiettivo per il centrocampo d'estate contro la Roma, è un bel modo per metterlo alla prova. Con il presidente Jean-Michel Aulas, Giuseppe Marotta e Fabio Paratici stanno cercando un accordo che col giocatore di base già c'è. Per un nuovo affare sull'asse Italia-Lione. La Juventus osserva la Roma, ma per Tolisso.