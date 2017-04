Gli ultimi giorni di Lukaku, poi sarà uomo mercato

© foto di Imago/Image Sport

Quattro anni dopo, Romelu Lukaku è tornato a essere un uomo mercato. O meglio, a ogni sessione estiva il belga diventa uno dei principali obiettivi di qualunque squadra, basti pensare alla Juventus prima di arrivare a Higuain nella scorsa annata. Lukaku in questa stagione ha dato il meglio di sé, siglando gol a ripetizioni e portando l'Everton alla soglia della qualificazione Champions League, pratica ancora non del tutto chiusa. Così dal 2013 al 2017 c'è stato anche il ravvedimento - forse in ritardo - di José Mourinho. Proprio il tecnico aveva eliminato Lukaku dal Chelsea, cedendola alla società di Goodison Park. Ora, nonostante tutto, Mou potrebbe provare a portarlo al Manchester United, considerando che una punta sarà la priorità della prossima annata, anche per far rifiatare Ibrahimovic. Non solo ovviamente, perché c'è anche il Chelsea - un'altra volta - su di lui. L'unica idea certa è che per Lukaku siano gli ultimi giorni con la maglia dei Toffees.