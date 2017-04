Gli uomini mercato: nuovo cinema Milan. Con Fassone-Mirabelli

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Calciatore fino a ventisei anni, Massimiliano Mirabelli ha iniziato la carriera da dirigente dal basso. Dalla Promozione, dal vibonese, dal San Calogero. Un'escalation tra i dilettanti che lo accompagna anche ai successi col Rende, che porta dall'Eccellenza ai play-off di C1, fino al Cosenza con cui conquista una doppia promozione. In Calabria diventa una vera e propria icona, poi passa al Sunderland e da lì, dal 2014, dopo l'esperienza inglese non certo promossa con lode, all'Inter. Piero Ausilio lo vuole con sè nello staff, Mirabelli diventa responsabile degli osservatori. Negli scorsi giorni l'ufficialità: Mirabelli è il nuovo ds del Milan. Una figura voluta fortemente da Marco Fassone, dg della neonata dirigenza rossonera, approdato nel mondo dello sport nel 2003 dopo dodici anni tra Ferrero e Galbani. Prima alla Juventus come direttore marketing e tra gli artefici dello Juventus Stadium, passa al Napoli come dg nel 2010, ruolo che abbandona due anni più tardi per andare a Milano in casa Inter. Lì prenderà il posto di Paolillo, diventando anche direttore genarela di Inter Media an Communication e Consigliere Delegato di Inter Brand. Lascia i nerazzurri a causa del dualismo con il CEO americano Michael Bolingbroke ma il calcio lo riabbraccerà poco dopo. Sempre a Milano, diventando il vero e proprio filo conduttore tra la nuova proprietà cinese e quella di Berlusconi. Sarà lui a gestire, insieme a Han Li, le finanze del club rossonero mentre Mirabelli, col futuro capo-scout Antonio D'Ottavio, guiderà le trattative del dopo Galliani-Maiorino.