Globe Soccer, Capello: "Reazioni ai cambi? Mi comporto così"

© foto di Marco Conterio

Fabio Capello, dal palco del Globe Soccer, si esprime così sul rapporto coi big. "Non è facile far capire a un big che non c'è risposta da parte sua. Sai che andrai sui giornali ma devi lavorare per il gruppo, dimostrare la tua personalità. Finché non prendi queste decisioni, il campione penserà sempre individualmente. La cosa più brutta che si vede in campo sono le reazioni dei giocatori. Io, a fine partita, dicevo "si ritiene superiore rispetto a voi. Non siamo tutti uguali, non fa parte del gruppo perché si sente superiore a voi".