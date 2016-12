Globe Soccer, Collina spiega la VAR: "Decide sempre l'arbitro"

© foto di Imago/Image Sport

Dal palco del Globe Soccer di Dubai, Pierluigi Collina parla del sistema arbitrale e delle novità. "Ci sono e saranno tre arbitri davanti agli schermi per la VAR. L'esperimento riguarda errori chiari o ciò che possa influenzare il risultato. È l'arbitro e non la VAR a prendere la decisione finale. Vogliamo continuare a mantenere il calcio uno sport senza interruzioni, sarà usata solo negli errori come gol-non gol, rigori, rossi e "scambio d'identità" su un cartellino".