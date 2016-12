Globe Soccer, Gandini: "Devo tanto al Milan ma il futuro si chiama Roma"

© foto di Alessio Alaimo

Prima conferenza del giorno al Globe Soccer di Dubai, parla il CEO della Roma, Umberto Gandini. "Dopo 3 mesi è difficile fare un bilancio dell'esperienza alla Roma e compararla al Milan dove sono stato oltre vent'anni. La Roma è, per maggioranza, del consorzio americano e ha una struttura completamente diversa dal Milan. Il Milan è uno dei club più importanti del mondo, la Roma è diversa. È una sorta di Barcellona per la acatalogna, i tifosi hanno grande passione e Pallotta vuole trasformare il club in uno dei più importanti nel mondo del calcio. Il Milan? Posso solo esser grato al club ma il mio presente e futuro si chiamano Roma, una splendida sfida".