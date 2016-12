Globe Soccer, Tavecchio: "La FIGC guarda al futuro"

Fonte: Dal nostro inviato a Dubai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda conferenza al Globe Soccer di Dubai, sul palco il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio: "Sono qui con grande piacere, è un evento per discutere dello sviluppo del calcio. La FIGC ha 120 anni, è una Federazione che dialoga quotidianamente coi suoi tifosi, con un audience importante in Italia e non solo. Vogliamo potenziare tutto ciò che riguarda il calcio, utilizzando anche le tecnologie e sperimentando le nuove frontiere della medicina sportiva".