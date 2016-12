Globe Soccer, Tavecchio: "Ok proprietà straniere ma con controllo"

Fonte: Dal nostro inviato a Dubai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal Globe Soccer di Dubai, Carlo Tavecchio parla dei proprietari stranieri. "I fondi stranieri devono essere controllati e valutati. In un mondo di globalizzazione i fondi stranieri, legali, sono ben accetti ma c'è da capire se siano per fini sportivi, speculativi, di finanza o con quale finalità. Chi investe in Italia può avere profitti, come Federazione riteniamo positivi i flussi finanziari stranieri".