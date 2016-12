Globe Soccer, Tavecchio: "Proposta su 5 italiani non passata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, parla degli stranieri in Serie A. "Pensavamo a squadre con almeno 5 giocatori italiani ma per la libera circolazione delle idee, delle merci e del lavoro, non è passata. Possono esserci squadre di 11 europei, altro discorso è per gli extracomunitari. Abbiamo contingentato il numero ma il discorso non cambia".