Globe Soccer, via alla serata di Gala. C'è Maradona

Fonte: Dal nostro inviato a Dubai

Prende il via in questi istanti la serata di Gala a Dubai per la premiazione dei Globe Soccer Awards. Red Carpet di livello internazionale: presenti Cristiano Ronaldo, il presidente del Real Madrid, Fiorentino Perez, c'è anche Diego Armando Maradona. Poi Samuel Eto'o, Fabio Capello, il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, quello della FIGC, Carlo Tavecchio, Pierluigi Collina e Nicola Rizzoli, l'esterno della Roma, Mohamed Salah, Mehdi Benatia, Walter Zenga, il tecnico del PSG Unay Emery e molti altri ancora.