Gonzalo Rodriguez apre al rinnovo: "Ne parlerò con la Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

"Rinnovo? Ne parlerò con la società, ora voglio far bene con la Fiorentina". Così il difensore viola Gonzalo Rodriguez, intervistato a Calenzano a margine di un evento organizzato dallo sponsor 'Adidas', ha schivato la domanda relativa al rinnovo del contratto in scadenza al termine della stagione. "A Roma - prosegue - non abbiamo disputato una bella partita, sappiamo che non eravamo noi e lo abbiamo dimostrato contro un rivale tosto come l'Udinese", riporta Firenzeviola.it.