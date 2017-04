Goretzka, l'affare perfetto. Sfida londinese, ma c'è anche la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È difficile trovare qualcuno a cui non piaccia Leon Goretzka. Classe '95, fisico statuario, buoni piedi, capacità di ricoprire quasi ogni ruolo a centrocampo. Soprattutto, in scadenza di contratto nel 2018: praticamente, il calciatore perfetto per qualsiasi big d'Europa. Il rinnovo di contratto con lo Schalke 04, infatti, è al momento più o meno un'utopia: il giocatore sembra intenzionato a rifiutare ad oltranza, il club di Gelsenkirchen potrebbe essere portato a cederlo per monetizzare ed evitare un'eventuale addio a parametro zero. Di qui, la fila: avanti a tutti c'è l'Arsenal, che si è mossa per prima. Ma anche il Tottenham ci pensa. E in Italia un occhio vigile lo tiene sempre la Juventus: un affare così è quasi impossibile farselo scappare.