Guardiola e il City, rosa stellare. Ma il tiqui-taca ancora non convince

© foto di Imago/Image Sport

36 punti dopo 17 giornate, frutto di 11 vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Questo il bottino raccolto dal Manchester City di Pep Guardiola alla data attuale. Non lo si può certamente definire negativo tout-court, ma la sensazione che manchi qualcosa c’è ed è anche abbastanza pressante. I Citizens sono stati in estate, assieme ai cugini del Manchester United, il club che ha speso di più sul mercato. Con l’obiettivo di vincere la Premier League e di riuscire finalmente a creare anche una dimensione europea, con alla guida l’uomo che in passato ha già dimostrato di sapere come si vince la Champions League.

Guardiola ha trovato più difficoltà del previsto a calare la sua mentalità, il suo tiqui-taca, nella realtà inglese, così come era avvenuto in parte nel campionato tedesco. Al possesso palla insistito, la Premier League privilegia da sempre la velocità, l’agonismo e la fisicità. Difficoltà che sono emerse in particolare negli scontri diretti. Emblematiche in questo senso le sconfitte subite contro Chelsea e Leicester.

La vittoria nell’ultimo turno contro l’Arsenal ha evidenziato forse una crescita in questo senso, ma il distacco dalla capolista Chelsea è già importante: 7 punti che attualmente sembra impossibile che i Blues possano perdere. Guardiola sa di non poter più sbagliare e di aver già esaurito i bonus. Per fortuna la Premier League è un campionato che sa avere pazienza.