Gullit: "Futuro nel Milan? Non si sa mai, possiamo parlarne"

Ruud Gullit, ex campione del Milan, ai microfoni di Sky ha parlato di Silvio Berlusconi: "Mi hanno sempre affascinato le sue squadre, la sua filosofia. Ha avuto la serietà di portare il Milan in alto, ha vinto più di tutti i presidenti. Ringrazio Berlusconi e spero che il Milan cinese porti la squadra sullo stesso livello. Futuro nel Milan? Non si sa mai, ne possiamo sempre parlare".