Hajduk, Bjelanovic: "Samp, per Simic battuti Lille e due club di Bundes"

© foto di Giacomo Iacobellis

Sasa Bjelanovic, vice direttore sportivo dell'Hajduk Spalato, ai microfoni di Sampdorianews.net ha parlato di Lorenco Simic, giocatore venduto alla Sampdoria nell'ultima sessione di calciomercato: "Era seguito da parecchie società europee, avevamo ricevuto gli accrediti per molti scout provenienti dai principali campionati a livello continentale. Sulle sue tracce c'erano soprattutto il Lille in Francia e due club della Bundesliga, ma il ragazzo ha preferito optare per la soluzione italiana. La serie A è il campionato tatticamente più difficile, ma ciò gli consentirà di crescere in maniera più solida, un processo facilitato dalla presenza di mister Giampaolo".