Hart in dubbio. Il Torino sceglie l’erede: Milinkovic o Skorupski

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta incerto il futuro del portiere del Torino e della nazionale inglese, Joe Hart, complice il cartellino oneroso (15 milioni la richiesta del City) e l’ingaggio (4 milioni). Il Toro da parte sua si è già cautelato tanto che sabato nel prepartita l’erede di Hart è sceso in campo nella fase di riscaldamento. Vanja Milinkovic Savic è arrivato una settimana fa e si allena coi nuovi compagni ma per questa stagione non può scendere in campo in gare ufficiali. Mihajlovic vuole testare il portiere ingaggiato a gennaio per 2,5 milioni di euro dal Lechia prima della fine della stagione tanto che sono in programma un paio di amichevoli per il giocatore. Sul taccuino granata c’è pure il nome di un altro straniero a contendersi il ruolo di titolare, il polacco Skorupski, proprietà Roma ma in prestito all’Empoli. Il Toro con i giallorossi ha già un accordo di mercato raggiunto a gennaio, opzione da far valere nel caso Padelli, in scadenza, trovi un’altra sistemazione (Inter o Atalanta). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.