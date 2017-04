Hazard e il possibile addio al Chelsea: Real Madrid alla finestra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eden Hazard e un futuro che potrebbe essere lontano dalla Premier League. Il talento belga, fiore all'occhiello della rosa a disposizione di Antonio Conte, al termine della stagione potrebbe infatti cambiare aria, visto che il Real Madrid continua a fargli la corte, ma con la vittoria del titolo ormai a un passo, la sensazione è che il tecnico italiano possa chiedere a Roman Abramovich di no0n farlo partire, sempre che da Madrid non arrivi un'offerta irrinunciabile, che potrebbe portare Alvaro Morata, pallino dello stesso Conte, a vestire la maglia dei Blues. Ancora è troppo presto per fare delle ipotesi contrete, soprattutto se si pensa alla cifra astronomica che i Blancos dovrebbero mettere sul piatto per intavolare una trattativa con il club inglese, ma la sensazione è che il futuro di Hazard possa essere uno delgi argomenti più chiacchierati della prossima estate, per uno dei migliori talenti in circolazione sul panorama calcistico mondiale.