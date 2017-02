Hebei-Hernanes, manca solo l'ufficialità. Alla Juventus otto mln di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' fatta per il trasferimento dalla Juventus all'Hebei Fortune del centrocampista brasiliano Hernanes. In estate le parti in causa hanno definito tutti i dettagli dell'accordo col club bianconero - riporta Sky - che incasserà otto milioni di euro più due di bonus. S'attende, a questo punto, solo la fumata bianca che arriverà dopo le visite mediche.