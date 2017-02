Higuain-Juve, De Laurentiis svela tutto: "Gli avevo offerto di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Bein Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato sul divorzio da Gonzalo Higuain avvenuto la scorsa estate: "Ha una famiglia straordinaria, divisa in due bilance: una bilancia che è più sentimentale, rappresentata dal papà e dallo stesso Higuain, ed una bilancia più commerciale rappresentata dalla mamma e dal figlio Nicolas. Ci siamo incontrati con papà e Nicolas esattamente nella stessa postazione dove abbiamo fatto il primo contratto all'aeroporto di Venezia. Nell'estate precedente l’ultima stagione che ha giocato con noi, feci la proposta di innalzamento di uno stipendio già alto per Gonzalo. Tant'è che di fronte alla mia proposta il papà ed il fratello si ritenevano sufficientemente soddisfatti e abbiamo rimandato alle settimane successive la definizione cartacea di questa prosecuzione. Il contratto non era finito, mancavano ancora due anni. Le priorità in una giornata di lavoro non sono solo Gonzalo Higuain, ma ce ne sono migliaia. A più riprese abbiamo contattato il signor Nicolas e lui verso il mese di gennaio ha cominciato a dire 'tu non ha una squadra forte', allora io rispondevo sempre 'è strano, tu non hai fiducia in tuo fratello e lo offendi'. Lui mi disse 'no, ma lui non vuole giocare con tizio' ed era un giocatore straniero che sta militando ancora con noi e sta lavorando benissimo. Allora gli dissi 'tu credi che il giocatore faccia il risultato?'. Sembrava che lui volesse avere una squadra di star piuttosto che stare in una squadra dove io ho sempre detto che dovevamo scoprire nuovi talenti, scoprendo nuovi giocatori. Benché io avessi offerto molto più di quello che lui percepisce dalla Juventus, lui è andato lì. Probabilmente ha considerato l’età e giocare in una squadra dove poter essere la prima donna di uno Scudetto, o vincendo anche in Champions. Io glielo auguro, dopo averlo augurato a me ovviamente".