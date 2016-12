Higuain può sorridere. I primi gol bianconeri non si sono fatti aspettare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di Gonzalo Higuain alla Juventus è stato il trasferimento più chiacchierato dell'estate di calciomercato, non solo in Italia. Il Pipita, dopo i record stritolati con la maglia del Napoli, ha scelto la Juve per provare a salire l'ulteriore scalino verso il successo. Per puntare alla Champions, senza girarci troppo intorno. Per lui i bianconeri hanno pagato oltre 90 milioni. Tanti, per qualcuno troppi soldi, ma i numeri sono già dalla parte del Pipita e della Juve che ha fatto l'investimento. 22 le presenze stagionale, 13 i gol segnati fra campionato e Champions League. Aveva iniziato fortissimo, il Pipita, con 6 gol nelle prime 6 giornate di campionato, poi una leggera flessione dovuta a piccoli problemi fisici e ai viaggi transoceanici per le convocazioni con l'Argentina. Ora però, alle porte del momento decisivo della stagione, l'ex Napoli è tornato ad essere quello che tutti conoscono. Ovvero un bomber implacabile capace di risolvere da solo le partite. Per conferme, chiedere pure alla Roma di Luciano Spalletti.