Hiljemark o Torreira: chi è più utile alla Roma?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un centrocampista per Luciano Spalletti: al netto di Gregoire Defrel, la Roma cerca di regalare al proprio allenatore il sospirato rinforzo a centrocampo. Due nomi caldi al momento: il più vicino è Oscar Hiljemark, in uscita dal Palermo, ma nel mirino c'è anche Lucas Torreira, che tratta il rinnovo con la Sampdoria ma alla Capitale ovviamente ci pensa. Giocatori diversi: per età, anzitutto, perché, seppur entrambi giovani, lo svedese ha quattro anni in più dell'uruguaiano, 24 contro 20. Per caratteristiche, almeno in parte, perché entrambi partono abbastanza indietro in campo, ma Hiljemark ha ottime capacità di inserimento, Torreira la dote di far giocare i compagni al tempo che decide lui. Quale delle due qualità sia più rara, è difficile da dire. Ma quale serve di più alla Roma? È questa la domanda che dovrebbero porsi dalle parti di Trigoria. Torreira nel lungo periodo e con un po' di lavoro può prendere il posto di De Rossi; Hiljemark forse è più pronto e più simile a Strootman. Palla a Spalletti: in un calcio che guarda sempre prima al portafogli e poi al campo, che sia scelta tecnica e non solo di convenienza.