Hiljemark subito titolare. Bene a Firenze, troppo lento col Sassuolo

Pronti via, subito due su due da titolare per Oscar Hiljemark, neo acquisto del Genoa arrivato a gennaio dal Palermo. Lo svedese è stato ad un passo dalla Dinamo Kiev, ma l'inserimento del club di Preziosi è risultato decisivo. E Juric, complici anche infortuni e squalifiche, lo ha subito buttato nella mischia. Bene a Firenze, quando ha deviato in porta la conclusione di Taarabt e riportato i suoi sul 2 a 2, maluccio ieri contro il Sassuolo. Tutta la squadra, però, è sembrata al di sotto delle possibilità e questo non può non influenzare l'inserimento di un nuovo giocatore. Di suo, Hiljemark ha messo in campo troppa lentezza nella circolazione del pallone, risultando a tratti dannoso per l'intera manovra della squadra. Per bilanciare, però, è sua una delle conclusioni più insidiose della squadra nell'assalto del secondo tempo. Nei prossimi giorni torneranno a disposizione Rigoni e Miguel Veloso, vedremo se a farne le spese sarà proprio l'ex Palermo o se Juric continuerà ancora a puntare su di lui dal primo minuto.