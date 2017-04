I 94 milioni meglio spesi della storia: CR100 più di tutti

© foto di J.M.Colomo

Quando Cristiano Ronaldo, nell'estate del 2009, passò dal Manchester United al Real Madrid per 94 milioni di euro quasi tutti gridarono allo scandalo. Perché il calcio non era ancora quello di ora, al di là di una grande crescita del fatturato che sembrava già esponenziale, ma il trasferimento rompeva tutti i record e solamente un altro grande passaggio, magari quello di Messi, avrebbe potuto migliorare.

Invece Neymar, Bale e Pogba hanno, di fatto, portato CR7 a essere il quarto giocatore più costoso della storia di questo magnifico gioco. Ma, per peso specifico, il portoghese è senz'altro quello che ha portato più benefici. Prima del suo arrivo la squadra castillana usciva quasi sempre agli ottavi di finale di Champions League, dal 2004 in poi. Poi nel 2009-10 è stato il Lione a eliminarlo, subito dopo i gironi, con vari sfottò per il portoghese. Sarebbe bello, dal 2010 in poi, calcolare quanti premi sono arrivati dalla UEFA grazie anche ai 100 gol di Cristiano Ronaldo in Champions League. Poi certo influisce anche l'arbitro Kassai, i colpi di testa di Sergio Ramos, le parate dei portieri o i rigori sbagliati da Vidal. Ma la differenza la fa (quasi) sempre lui.