I peggiori attacchi d'Europa: sul podio Empoli, Darmstadt e Nantes

© foto di Federico De Luca

Non solo in Italia, l'Empoli ha il peggior attacco nei top cinque campionati europei. Maccarone e compagni guidano infatti questa speciale classifica con sole 10 reti all'attivo in 18 giornate di campionato. Uno score davvero misero che non corrisponde però, come nella maggior parte degli altri casi analizzati, all'ultimo posto in classifica, visto che gli azzurri sono al momento quartultimi a quota 14 punti. Sul podio troviamo poi il Darmstadt, fanalino di coda della Bundesliga con undici centri in 16 gare e sole otto lunghezze in classifica. Terzo posto per i francesi del Nantes, a +4 sull'ultima in classifica coi suoi 19 punti (quartultimo), nonostante il peggior attacco della Ligue 1 con sole 12 realizzazioni in ben 19 partite. In Spagna condividono questo "antipatico" primato le neo-promosse Osasuna e Leganes: 13 gol in 16 incontri per entrambe, ma differente posizione in classifica. Osasuna ultimo con sette punti, Leganes sedicesimo con 13. Chiosa con la Premier League, dove l'Hull City è ultimo in graduatoria con 12 punti in classifica e appena 14 gol in 17 giornate.

La classifica:

Empoli 10 gol

Darmstadt 11 gol

Nantes 12 gol

Osasuna-Leganes 13 gol

Hull City 14 gol