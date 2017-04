Ibra-United, connubio ok. Ma gli States tentano

© foto di Imago/Image Sport

Lo United fatica a tornare ai propri livelli, ma non certo per il cattivo rendimento di quello che è stato l’acquisto principale dello scorso mercato e non ce ne voglia lo strapagato Paul Pogba: sono già 28 le sue marcature in 44 presenze, ammesso che un giocatore del genere possa essere misurato coi numeri. Perché, allora, il futuro di Zlatan Ibrahimovic all’Old Trafford è in dubbio? Perché il progetto dello United non sta rendendo come lo stesso svedese aveva sperato e l’assenza di vittorie pesa in un vincente perenne come lui. La tentazione degli States, pronti a ricoprirlo d’oro, c’è ed è forte. La famiglia spinge in quella direzione, ma a decidere sarà ancora una volta solo lui, Zlatan, il mai sazio di trionfi personali e di squadra.