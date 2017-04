Icardi colpisce ancora, Pioli lontano? Suning rifletta: alcuni non sono da Inter

Risultato finale: INTER-MILAN 2-2 - 36' andreva (I), 44' Icardi (I), 83' Romagnoli (M), 97' Zapata (M)

Fonte: Milano - Dall'inviato allo stadio 'Giuseppe Meazza'

© foto di www.imagephotoagency.it

Obbligatoria la risposta dopo la figuraccia di Crotone (successiva a quella contro la Sampdoria), ma questa Inter è sembrata troppo povera - ancora una volta - a livello morale. Pochi valori sotto questo punto di vista, troppo pochi. Dopo lo 'Scida' i tifosi nerazzurri pretendevano una grandissima reazione, ma solo a sprazzi si è vista una squadra veramente desiderosa di portare a casa tre punti importanti, quelli del sorpasso.

Ala fine sorride solo lui, o quasi: Mauro Icardi. Il bomber rosarino aspettava il gol contro il Milan con trepidazione, in quanto unico avversario mai colpito in carriera. Strano, al netto dei suoi numeri spaventosi. Rete a parte (facile facile, che assist di Ivan Perisic), da applausi la sua prova: suggerimenti (magistrale quello nella ripresa proprio per il nazionale croato), corsa continua e fronte d'attacco occupato per intero. Insomma, prestazione a 360° per Maurito, che può quindi gioire almeno per questo successo personale (ottimo anche Antonio Candreva, instancabile).

Per il resto, pochi sorrisi. Gravi lacune non dal punto di vista tecnico (i nerazzurri hanno sempre avuto a disposizione un buonissimo potenziale, sicuramente non da 7° posto), ma caratteriale: questo è l'attaccamento alla maglia? Questa è la voglia di vincere un derby? Questo è quanto merita un pubblico che ha risposto come meglio non avrebbe potuto? Ognuno tragga le proprie conclusioni. A partire dalla proprietà, con l'obiettivo di capire (finalmente) chi è da Inter e chi no (parecchi). Stefano Pioli compreso: il normalizzatore che ha sbagliato tutti gli appuntamenti che contano. E oggi più lontano dalla Milano nerazzurra.