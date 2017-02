Il bacio della tigre: da Ranocchia a Principe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Magari è un po' presto per dire che Andrea Ranocchia, due presenze con l'Hull City, in realtà si sia trasformato in uno splendido Principe. Perché se è vero che la Tigre lo ha baciato, così come la fortuna di non subire gol contro Manchester United e Liverpool negli ultimi due scontri di Premier League, è davvero incredibile la trasformazione vista nel campionato inglese. Ranocchia è stato addirittura premiato nella top11 della BBC nell'ultimo turno, grazie all'assist stupendo per Niasse all'ultimo respiro proprio contro i Reds.

Ranocchia è in mezzo a tanti altri giocatori di spessore, partendo dalla porta - dove si trova Courtois, incapace di dire no a Giroud contro l'Arsenal ma autore di una splendida partita. In difesa un'altra conoscenza del calcio italiano come Marcos Alonso, in gol proprio contro i Gunners nella vittoria della formazione di Antonio Conte, oltre a Michail Antonio e Kone, del Sunderland. In mezzo tre stranieri come Mata, Mkhitaryan e Ngolo Kanté, mentre davanti ci sono Lukaku, Defoe e Gabriel Jesus, nuova stella del Manchester City (che sta oscurando Sergio Aguero).

Di fatto l'Hull City, nelle ultime due partite, si è portato molto vicino alla quota salvezza, ora distante una lunghezza con Claudio Ranieri sempre più in bilico. Forse doveva solo salutare la Serie A per ritrovarsi a essere un ottimo difensore.