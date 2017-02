Il Bologna e il rischio di Montella. Senza vittoria, il sorpasso di Mihajlovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle classifiche a confronto di questa stagione emerge un dato sorprendente e interessante. Quasi inatteso, vista la partenza sprint del Milan di Vincenzo Montella, capace di planare altissimo sulle vette della Serie A. Pur con una gara in meno, i rossoneri sono a -2 rispetto al campionato fatto da Sinisa Mihajlovic che il 12 aprile 2016 venne poi esonerato e sostituito da Christian Brocchi. Per questo la partita con il Bologna, per Montella, avrà un valore e un significato duplice. Raggiungere il treno europeo, o meglio non perderlo visto che davanti corrono tutte spedite, e riscattarsi. Perché la scorsa stagione Mihajlovic venne fischiato e criticato a lungo mentre l'Aeroplanino, in un'annata dove però le incertezze a partir dai piani societari non mancano, gode di fiducia e stabilità. I risultati, nelle ultime, non gli sono stati amici. Col Bologna per ripartire e per non patire un confronto che, poi, rischierebbe di farsi sentire ancora da domani in poi.