Il caso Koulibaly, un anno dopo: tra rinnovo e frasi piccate

© foto di Federico Gaetano

"Con un presidente del genere, che dichiara certe cose, per noi è difficile affermare che resterà al 100% anche l'anno prossimo". Così, Bruno Satin, un anno fa commentò ai nostri microfoni piccato la situazione del suo assistito Kalidou Koulibaly, rimettendo in dubbio il futuro del giocatore a Napoli. Seguiranno interviste ben diverse, che potremmo definire “riparatorie”. Ben prima, un rinnovo che sembrava aver messo fino alle polemiche della scorsa estate, ma non all’interesse dei club esteri in ottica prossima estate: e dopo un altro secondo/terzo posto, se arrivasse un’altra offerta da 50 milioni sul tavolo di De Laurentiis, il Napoli e il giocatore come reagiranno?