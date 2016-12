Il Cholito si prende il Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol a ritmo di tango. Anche se il luogo di nascita dice Madrid, il sangue che scorre nelle vene del Cholito è solo argentino. Una tradizione che piacevolmente si rinnova per il Genoa, abituato ormai a lanciare, o rilanciare, nel panorama calcistico attaccanti “albicelesti”. L'infortunio di Pavoletti aveva preoccupato molto i tifosi rossoblu, ma il tecnico Ivan Juric aveva a disposizione un'ottima freccia nel suo arco. L'attaccante, che ad inizio stagione ha scelto la maglia numero 9 che fu di Milito nella sua prima esperienza all'ombra della Lanterna, non impiegò molto a prendere confidenza con il gol andando a segno nella sua prima partita da titolare contro il Pescara. Era il 25 settembre scorso e sostenitori e addetti ai lavori vedevano per la prima volta il Cholito far esultare il “Ferraris” anche se quella partita non fu particolarmente fortunata. Il risultato finale fu di 1-1 con le polemiche del pubblico di casa per la direzione arbitrale. Prima punta dotata di grande velocità Simeone jr venne elogiato spesso dal tecnico croato anche se, con molta sincerità, ha sempre spiegato come il giocatore si muoveva molto bene in area di rigore, ma dovesse ancora crescere dal punto di vista dei movimenti senza palla e negli inserimenti. Col passare del tempo, il ragazzo è migliorato, è maturato e adesso riesce a reggere sulle sue spalle l'attacco.

Il feeling con il gol non è mai scemato, totalizzando 7 reti in 17 incontri disputati fra campionato e Coppa Italia. Il più grande rimpianto, forse, è non averlo mai visto dal primo minuto in coppia con Leonardo Pavoletti, in procinto di passare al Napoli nel mercato di gennaio. Incalzato spesso dai giornalisti in conferenza stampa, mister Juric ha sempre detto che la soluzione sarebbe stata possibile, ma le condizioni fisiche dell'attaccante livornese non l'hanno mai permesso. Da gennaio sarà lui l'attaccante titolare e potrà definitivamente mettere in luce il suo valore. Da riserva a titolare nel giro di pochi mesi. Il Cholito è pronto a prendersi il Genoa.