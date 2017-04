Il destino del Capitano. G. Rodriguez e un rinnovo che "non s'ha da fare"

© foto di Federico De Luca

Un'estate dopo l'altra la Fiorentina continua il suo processo di rinnovamento della squadra. O meglio quello di rinnovamento di chi porta la fascia di capitano. Nell'estate 2016 toccò a Manuel Pasqual salutare i viola dopo undici stagioni e solo dodici mesi dopo anche il suo erede, Gonzalo Rodriguez pare destinato alla stessa fine. Cinque anni dopo il suo approdo a Firenze dal Villarreal il centrale argentino, a meno di clamorosi ed imprevisti colpi di scena, saluterà le rive dell'Arno per cercar fortuna altrove. Con un contratto in scadenza al 30 giugno e una trattativa per il rinnovo arenatasi praticamente subito sullo scoglio della durata (il giocatore chiedeva un biennale, la Fiorentina ne ha offerti uno), El Mariscal (soprannome del 2 dai tempi del San Lorenzo) per lui si aprono molte possibilità: dal cercare una nuova vita in Serie A al chiudere con i colori del club argentino che lo ha lanciato quindici anni fa. In ogni caso con Firenze sarà addio.