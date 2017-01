Il Napoli rilancia per Orsolini. L'agente: "Dove andrà? Non mi sbilancio"

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli non molla la presa per Riccardo Orsolini, esterno classe '97 di proprietà dell'Ascoli. Dopo gli ultimi colloqui tra Giaretta e la Juventus è arrivato il rilancio del Napoli che - rivela Radio Crc - ha messo sul piatto 7.5 milioni di euro, un'offerta di gran lunga superiore rispetto a quella del club campione d'Italia.

A parlarne, lo stesso procuratore del calciatore Donato Di Campli: "Riccardo è uno dei profili più ambiti in questo calciomercato, chiaramente c'è anche il Napoli. Se sto ricevendo gli auguri da Giuntoli tutti i giorni? Non ho mai ricevuto tanti auguri come in questo Natale, ma preferisco non parlare di questa situazione, non voglio sbilanciarmi. Nel Napoli sarebbe il vice Callejon? Per caratteristiche tecniche, è un esterno invertito, che vede la porta benissimo ed ha una tecnica sopraffina, oltre che una potente struttura fisica, per me è il giovane Robben, il futuro sarà suo".