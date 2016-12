Il pagellone di fine anno - Bologna 6,5 - Galleggiare con i giovani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Venti punti in classifica, in perfetta media con la (vecchia) quota salvezza, fissa a quaranta. Però il Bologna è l'unica società a essere retrocessa con quarantadue, in una stagione incredibile culminata con lo spareggio salvezza con il Parma. Ere geologiche fa, perché proprio un ex ducale sta facendo galleggiare un'allegra brigata di giovani verso posizioni tranquille, nonostante gli infortuni di Destro e quello di Verdi.

FINO A GIUGNO - Tra novembre (2015) e febbraio si definisce il campionato felsineo, con Donadoni che riesce a portare la squadra praticamente a un passo dal mantenere la massima serie già nel giorno di San Valentino con la vittoria - firmata guarda caso da Destro - contro l'Udinese, per poi replicare la settimana dopo, facendo cozzare contro le secche una Juventus lanciatissima, capace di vincere tutte le partite tranne, appunto, quella con il Bologna. Negli ultimi tre mesi basta la vittoria con il Genoa per sancire la salvezza definitiva, ma il problema è la successione di Conte: Donadoni sembra in pole, poi viene riconfermato.

DA AGOSTO IN POI - Squadra che vince non si cambia, quella che si salva si rivoluziona. Perso Rossettini se ne va anche Diawara, due punti fermi della formazione di Donadoni, ma in compenso arrivano moltissimi giovani. Da Verdi a Krejci, passando per Viviani e Nagy. Poi sono Dzemaili e Torosidis ad aggiungere un po' di esperienza, quella che manca in avanti escluso Destro. Tutti vinti gli scontri diretti, male con le più grandi a parte Inter e Lazio.

VOTO TMW - 6,5 - Il mercato spiega come cambiando qualche fattore, ma non l'operatore, il risultati possa non cambiare. Qualche giocatore riuscirà a trovare la propria via per una grande nei prossimi sei mesi, ma non c'è, in prospettiva, una plusvalenza alla Diawara: forse è questo il problema principale, oltre al fatto di non avere (quasi) più obiettivi già a dicembre.